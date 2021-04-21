"Финам" повысил прогноз цены нефти на конец года до $58-66/барр

"Финам" повысил прогноз цены нефти до $58-66 за баррель Brent на конец года, а для II кв. 2021г целевой диапазон составил $62-68 за баррель, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Как отмечают эксперты, во втором квартале EIA ожидает увеличения мирового спроса на нефть на 1,9% к/к, до 97,0 млн барр./сут., а мирового предложения - на 3,3% к/к, до 96,4 млн барр./сут. Как следствие, запасы продолжат сокращаться. Однако во втором полугодии по мере ослабления ограничений на добычу со стороны ОПЕК+ темпы роста предложения превысят темпы роста спроса, и мировые запасы нефти снова начнут накапливаться. Помимо этого, рост добычи нефти также ожидается в странах, которые не связаны условиями сделки ОПЕК+: в первую очередь это США, Норвегия, Бразилия и Ливия.

"Если говорить о факторах со стороны спроса на нефть, то во втором квартале еще будут иметь место негативные эффекты ухудшения пандемической обстановки в европейских странах, в связи с чем восстановление спроса на нефть может замедлиться на некоторое время. Также потенциальные риски могут исходить из Индии, где за последний месяц резко возросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Вместе с тем по мере расширения программ вакцинации ситуация будет улучшаться, что позволит ослабить ограничительные меры и поддержит экономическую активность в этих регионах и, как следствие, спрос на нефть", - прогнозируют аналитики "Финама".

Они также отмечают, что в ЕС к 15 июня планируют ввести ковид-паспорта, целью которых является восстановление пассажиропотока внутри Евросоюза с учетом необходимых мер безопасности. Влияние этого фактора окажет незначительное влияние на нефтяной спрос во втором квартале, однако участники рынка могут реагировать на продвижение в этом направлении заранее. В дальнейшем другие государства могут последовать примеру Евросоюза, и к концу 2021г восстановление пассажироперевозок между странами может стать все более очевидным, что будет поддерживать нефтяные цены.

"Помимо этого, в США, которые находятся на первом месте в мире по потреблению нефти, ожидается уверенное восстановление экономики в текущем году в результате беспрецедентных мер фискального и монетарного стимулирования, - подчеркивают эксперты. - Учитывая довольно высокие темпы вакцинации населения в Штатах, серьезных вспышек заболеваемости, вероятно, удастся избежать, и прогнозные темпы экономического роста будут достигнуты, что в свою очередь будет обеспечивать прирост спроса на нефть".

Что касается предложения на нефтяном рынке, на апрельском заседании страны-участницы соглашения ОПЕК+ приняли решение смягчить квоты на добычу в мае и июне на 350 тыс. барр./сут., а в июле - на 450 тыс. барр./сут. Также постепенно будет увеличивать добычу Саудовская Аравия, которая ранее взяла на себя дополнительные ограничения, - на 250 тыс. барр./сут. в мае, 350 тыс. барр./сут. в июне и 400 тыс. барр./сут. в июле.

Также по мере выхода мировой экономики из пандемического кризиса прогнозируется постепенный рост добычи нефти в странах, которые не связаны ограничениями сделки ОПЕК+. Увеличение нефтедобычи ожидается в США, Норвегии, Бразилии и Ливии, как отмечалось выше.

"Таким образом, во втором квартале ожидается планомерный рост спроса и предложения на мировом рынке нефти, несмотря на возможные негативные эффекты от усиления ограничительных мер в отдельных странах. Наращивание добычи частично снизит повышательное давление на нефтяные цены, наблюдавшееся в течение первого квартала, при этом рынок все больше будет приближаться к состоянию баланса, что будет способствовать стабилизации цен вблизи достигнутых в первом квартале уровней. С учетом обозначенных выше факторов мы повышаем прогноз по ценам на нефть марки Brent до конца года с $47-55 до $58-66 за баррель, а для второго квартала наш целевой диапазон составляет $62-68 за баррель", - резюмируют аналитики "Финама".

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