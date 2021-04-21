"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ММК", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"ММК" представил сильные финансовые результаты за первый квартал 2021 года. На дивиденды по итогам квартала компания направила 212% FCFF, что подтверждает уверенность менеджмента в перспективах текущего года и нацеленность на максимальную отдачу акционерам (ожидаем, что по итогам 2021 года совокупный дивиденд составит 7-8 рублей на акцию, а форвардная доходность превысит 10%). Во втором квартале "ММК" ожидает значительный рост цен реализации и продаж стальной продукции в связи с началом строительного сезона и запуском стана 1700. Также в любой момент Виктор Рашников может провести SPO, что приведет к росту free-float и повысит шансы на возвращение компании в индекс MSCI Russia в августе или ноябре 2021 года. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "ММК" и ставим целевую цену на пересмотр", - отмечает эксперт Василий Сучков.

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