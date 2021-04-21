ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ММК с прогнозной ценой 78 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с прогнозной ценой на уровне 78 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Мы позитивно оцениваем представленные финансовые и операционные результаты "ММК" за 1 квартал 2021 года. Полагаем, что благоприятная конъюнктура на мировых рынках и сезонный рост спроса в РФ будут способствовать увеличению продаж Группы. Кроме того, во втором квартале текущего года мы ждем увеличения объемов производства компании в сегменте премиальной продукции после запуска стана 1700 х/п, - пишет эксперт ПСБ Евгений Рябушкин. - С учетом нашего позитивного взгляда на перспективы мирового рынка стали ожидаем сохранения устойчивого глобального спроса и положительной динамики цен на металлопродукцию, что в свою очередь будет способствовать улучшению финансовых и операционных показателей компании. Сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 78 рублей за акцию".

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