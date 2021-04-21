Потенциал укрепления валют EM к доллару сохранится в течение 2021г - ПСБ

Потенциал укрепления валют emerging markets (EM) к доллару США сохранится в течение всего текущего года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"В первом квартале 2021 года доллар перешел к восстановлению: индекс долларовой корзины 6 мировых валют DXY смог отыграть часть потерь, понесенных во второй половине 2020 года. В пользу доллара сыграли ожидания инвесторов возможно более раннего ужесточения денежно-кредитной политики в США на фоне роста инфляционных рисков. Под давлением оказались и валюты развивающихся стран, что привело к отступлению индекса валют EM от MSCI от многолетних максимумов. Аутсайдерами здесь выступили реал и лира, где дополнительное давление оказали страновые факторы. Стабильно выглядели юань (на фоне большей устойчивости экономики КНР к пандемии и политики властей), и рупия, несмотря на сложности с коронавирусом. Мы считаем, что валюты EM в рамках 2021 года сохраняют умеренный потенциал для укрепления", - пишут эксперты ПСБ.

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