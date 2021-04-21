Альфа-банк позитивно оценивает перспективы котировок акций ФосАгро

Аналитики Альфа-банка позитивно оценивают перспективы котировок акций "ФосАгро", говорится в обзоре экспертов Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

Компания "ФосАгро" во вторник представила сильные операционные результаты за первый квартал 2021 года, которые продемонстрировали рост производства и продаж в годовом сопоставлении, констатируют эксперты. Объемы продаж ожидаемо выросли в квартальном сопоставлении в связи с объемом переходящих отгрузок с конца прошлого года, что на фоне роста цен сыграло свою положительную роль, отмечают они.

"По данным компании, рост цен на удобрения на мировых рынках поддержал продажи в первом квартале. Небольшая коррекция цен на фосфорные удобрения с текущих уровней возможна в период начала межсезонья в США, Европе и Китае. Так как цены на сельхозпродукцию остаются высокими, мы полагаем, что сезонная коррекция окажет небольшое влияние на цены на удобрения. Подтверждаем наш позитивный взгляд на бумаги "ФосАгро", - пишут Красноженов и Толстых.

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