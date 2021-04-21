.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ПСБ рекомендует держать акции Ростелекома с прогнозной ценой 109 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 апреля 2021 года 15:12
ПСБ рекомендует держать акции Ростелекома с прогнозной ценой 109 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Ростелекома" с прогнозной ценой на уровне 109 рублей за штуку, говорится в обзоре. "Мы оцениваем новую стратегию "Ростелекома" умеренно позитивно. Дивидендная доходность по текущему курсу составит 4,8%. Целевой уровень по бумаге - 109 рублей за акцию, рекомендация - "держать", - пишут эксперты ПСБ. Стратегия "Ростелекома" нацелена на рост выручки на 28% (с 547 млрд руб. в 2020 году до более 700 млрд руб. в 2025 году), отмечают аналитики банка. Компания планирует сохранить CAPEX на уровне 2020 года, то есть 136 млрд руб. Также в перспективе есть планы по привлечению стратегических партнеров и выводу на IPO отдельных бизнесов, обращают внимание в ПСБ. Анонсирована и новая стратегия дивидендных выплат: в 2021-23 гг. компания "Ростелеком" намерен платить на обыкновенную акцию минимум 5 рублей, ежегодно наращивая выплаты на не менее чем 5% , и сохранять долю от чистой прибыли не менее 50%, отмечают эксперты ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
21 апреля 2021 года 18:24
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с целевой ценой 77 руб. за штуку, полагая, что 2021 год будет удачным для отрасли в целом и "ММК" в частности, говорится в комментарии инвесткомпании. ""ММК" отчитался по МСФО за I кв. 2021г. Консолидированная выручка... читать дальше
.21 апреля 2021 года 17:53
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ММК", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "ММК" представил сильные финансовые результаты за первый квартал 2021 года. На дивиденды по итогам квартала компания направила 212% FCFF, что подтверждает уверенность... читать дальше
.21 апреля 2021 года 17:27
10-летние ОФЗ, скорее всего, будут торговаться в широком диапазоне с доходностью 6,7-7,3% годовых до конца текущего года, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). По мнению аналитиков ПСБ, на цены ОФЗ существенное влияние будут оказывать следующие факторы: - Геополитические и санкционные... читать дальше
.21 апреля 2021 года 17:04
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с прогнозной ценой на уровне 78 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Мы позитивно оцениваем представленные финансовые и операционные результаты "ММК" за 1 квартал 2021 года. Полагаем, что благоприятная конъюнктура... читать дальше
.21 апреля 2021 года 16:38
Вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. (до 5%) на заседании в пятницу, 23 апреля 2021 года, говорится в обзоре ITI Capital. Основным событием недели станет опорное заседание Банка России по монетарной политике, которое пройдет в пятницу, 23 апреля, констатируют аналитики... читать дальше
.21 апреля 2021 года 16:18
Потенциал укрепления валют emerging markets (EM) к доллару США сохранится в течение всего текущего года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "В первом квартале 2021 года доллар перешел к восстановлению: индекс долларовой корзины 6 мировых валют DXY смог отыграть часть потерь, понесенных во... читать дальше
.21 апреля 2021 года 15:53
Аналитики Альфа-банка позитивно оценивают перспективы котировок акций "ФосАгро", говорится в обзоре экспертов Бориса Красноженова и Юлии Толстых. Компания "ФосАгро" во вторник представила сильные операционные результаты за первый квартал 2021 года, которые продемонстрировали рост производства и... читать дальше
.21 апреля 2021 года 15:32
Падение цены акций ММК ниже 63 руб. возможно лишь при общем ухудшении внешнего фона - "Велес Капитал"
Падение котировок акций "ММК" ниже уровня в 63 рубля возможно лишь при общем ухудшении внешнего фона, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал". Котировки акций "ММК" в первой половине торговой сессии в среду колебались между плюсом и минусом после публикации сильных финансовых... читать дальше
.21 апреля 2021 года 14:53
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4110-4160 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. На этой неделе индекс широкого рынка демонстрирует небольшую коррекцию. Индикатор RSI опустился ниже зоны перекупленности... читать дальше
.21 апреля 2021 года 14:11
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal с целью $300 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $250, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты "Финама" отмечают, что на фоне сильного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.