Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4110-4160 п. - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4110-4160 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. На этой неделе индекс широкого рынка демонстрирует небольшую коррекцию. Индикатор RSI опустился ниже зоны перекупленности (около 70 пунктов), отражая временный переход инициативы от "быков" к "медведям". Это может привести к краткосрочной консолидации широкого рынка. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4085 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Эксперт обращает внимание на то, что в среду мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы продолжают внимательно отслеживать финансовые результаты компаний, публикуемые в рамках сезона отчетностей. Негативная реакция рынка на сильные квартальные показатели, по мнению Зубкова, говорит о том, что высокие ожидания уже были заложены в цены акций и инвесторы предпочитают фиксировать прибыль. Показателен отчет Netflix, не оправдавший прогнозов инвесторов по росту количества подписчиков. Возможно, аналогичные ситуации можно будет наблюдать и с другими бенефициарами пандемии COVID-19, полагает эксперт.

Еще один тренд текущего сезона отчетов - рост цен на потребительские товары на фоне повышения стоимости сырья. Производители стремятся сохранить рентабельность, но вместе с тем усиливаются инфляционные опасения участников рынка.

"Инвесторы все меньше воспринимают COVID-19 как фактор давления на рынок США. Внимание переключается на страны ЕС, в которых динамика заболеваемости COVID-19 демонстрирует замедление. Темпы вакцинации также вызывают надежду на восстановление европейских экономик. При этом глобально коронавирусная инфекция по-прежнему оказывает значительное влияние на макростатистику различных регионов", - заключает аналитик "Фридом Финанс".

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