"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Abbott с целью $130

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Abbott с целью $130, полагая, что спрос на диагностику COVID-19 в Европе поддержит котировки акций компании.

"Abbott Laboratories отчиталась за I кв. 2021г хуже ожиданий инвесторов по выручке, но лучше по EPS. Скорректированная EPS составила $1,32, что превысило прогнозы на 3,9%. Выручка Abbott составила $10,46, что оказалось на 2,2% ниже консенсус-ожиданий. Падение по сравнению с IV кв. 2020г составило 2,3%, однако в годовом выражении показатель повысился на 35,3%. В то же время без учета доли сегмента тестирования на COVID-19 квартальная выручка компании увеличилась на 7,6% г/г.", - отмечает аналитик "Фридом Финанс" Илья Зубков.

По его мнению, основным драйвером роста указанного показателя, а также увеличения EPS за счет укрепления маржинальности стал диагностический сегмент, прибавивший 119,8% г/г. Такие выдающиеся темпы роста были обеспечены за счет продажи препаратов, связанных с проведением тестирований на COVID-19, что принесло компании $2,2 млрд выручки за минувший квартал. Однако это меньше, чем $2,4 млрд за прошлый отчетный период.

"Падение выручки от указанного направления отражает снижение заболеваемости COVID-19 в США в течение 1-го квартала текущего года, - полагает Зубков. - На новые экспресс-тесты BinaxNOW, Panbio и ID NOW пришлось $1,8 млрд выручки. Текущая тенденция к росту новых случаев заражения коронавирусом в США, скорее всего, не сможет поддержать спрос на тесты столь же значительно, как это было зимой. Однако у компании сохраняется возможность удержать продажи на высоком уровне за счет начавшегося в апреле распространения препаратов BinaxNOW среди широкого круга ретейлеров, а также ввиду роста заболеваемости в странах ЕС".

"Abbott сохранила ожидания по EPS (не по GAAP) на 2021г не ниже $5, что соответствует росту на 35% г/г. Прогнозный показатель DPS также не изменился и по-прежнему соответствует уровню $0,45. Отчет Abbott в целом оценивается нами позитивно. Мы повышаем целевую цену на акцию ABT до $130 и сохраняем рекомендацию "покупать" при рейтинге Market perform", - заключает эксперт "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.