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21 апреля 2021 года 12:58
Акции Segezha Group будут интересны стратегическим инвесторам - "Фридом Финанс"
Акции Segezha Group будут интересны стратегическим инвесторам, но спрос со стороны розничных клиентов будет невысоким, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. "Segezha Group повысила оценку IPO, диапазон составляет 122-152 млрд руб. (7,75-10,25 за акцию), и это объясняется, прежде всего, ожиданиями хороших результатов за I кв. 2021г, - считает эксперт инвесткомпании. - Они будут опубликованы в пятницу, до даты IPO. Улучшение прогноза объясняется ростом цен на пиломатериалы, брус, фанеру и другие виды продукции до 48% за год. Это обеспечит рост выручки до 18-18,5 млрд руб. в 1-м квартале, а маржа показателя OIBDA увеличится до 25-30% по сравнению с 18% годом ранее". Другим поводом, на взгляд Ващенко, является стратегия компании, направленная на рост производства. Сейчас у Segezha Group ведущие позиции по некоторым направлениям, крупнейший лесной банк, но в будущем планируется увеличить лесопереработку и производственные мощности бумажных фабрик. Стратегия также предусматривает удержание долговой нагрузки ниже 2х OIBDA и выплату 70-100% свободного денежного потока акционерам. Дивиденд ожидается на уровне 3-5 млрд руб., что соответствует доходности 2-4,5% к оценке на размещении, указывает аналитик. На взгляд эксперта "Фридом Финанс", бумага будет интересна стратегическим инвесторам, но спрос со стороны розничных клиентов будет невысоким. Обусловлено это преимущественно тем, что как бы ни успешно шел бизнес, акции займут место в 3 эшелоне и вряд ли войдут в престижные индексы. После IPO не стоит рассчитывать на высокий апсайд, и Ващенко не исключает, что размещение пройдет в нижней половине диапазона. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-SEGEZHA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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