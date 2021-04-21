Котировки бумаг Норникеля обладают хорошим потенциалом роста - ITI Capital

Котировки бумаг ГМК "Норильский никель" обладают хорошим потенциалом роста, считают аналитики ITI Capital.

"Несмотря на сокращение производства никеля и меди в первом квартале 2021 года, повышение прогноза по производству металлов на текущий год (с учетом опережающего восстановления работы рудника "Октябрьский" и сроков проведения необходимого ремонта на Норильской обогатительной фабрике) позитивно для котировок бумаг "Норникеля", которые до сих пор не в полной мере восстановились после стремительного снижения под давлением новостей об авариях. В отсутствие долгосрочных последствий аварий, а также на фоне рекордных цен на корзину металлов "Норникеля" мы считаем, что у котировок бумаг ГМК хороший потенциал роста", - указывают эксперты ITI Capital.

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