"Атон" позитивно оценивает долгосрочные перспективы "ФосАгро"

Аналитики "Атона" позитивно оценивают долгосрочные перспективы "ФосАгро", отмечая сильные финрезультаты за 1К21, соответствующие целевым показателям роста компании на 2025г, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Общий объем выпуска удобрений вырос на 2,3% г/г до 2,6 млн т благодаря модернизации мощностей, обеспечившей увеличение производства NPK-удобрений. Объем продаж удобрений за 1К21 также увеличился на 2,6% г/г, что обусловлено как высоким сезонным спросом на удобрения, так и большим объемом переходящих отгрузок в конце декабря 2020. Продажи азотных удобрений увеличились на 12% г/г до 0,8 млн т. "ФосАгро" отмечает небольшую коррекцию цен от текущих уровней в связи с наступлением межсезонья на крупных рынках сбыта - в США, Европе и Китае. Вместе с тем компания сохраняет оптимистичный прогноз, поскольку цены на зерновые и масличные культуры остаются высокими", - пишут эксперты "Атона".

По их мнению, "ФосАгро" представила ожидаемо высокие производственные результаты, соответствующие целевым показателям роста компании на 2025г. Аналитики сохраняют рейтинг "выше рынка" по акциям "ФосАгро" (компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П 6,4x против собственного среднего 5-летнего уровня 6,3x) и ожидают повышения консенсус-оценок по прибыли ввиду значительного роста цен на фосфорсодержащие удобрения.

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