"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu с целью $267 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $186, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага тестирует локальный уровень поддержки после существенной коррекции. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $267. В случае пробития сопротивления на уровне $268, котировки могут начать движение в сторону $350, при условии положительного фундаментального фона. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $186, риск на портфель составит 1,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают аналитики инвесткомпании.

Компания снизилась на 38% со своих пиков вместе со всем китайским рынком. "Риски, как и в любой другой акции, действительно присутствуют, но по динамике бумаг мы видим, что уже очень многое заложено в цену, - отмечают эксперты "Финама". - Для средне и долгосрочного инвестиционного горизонта эта бумага отлично подходит, в том числе об этом говорят целевые показатели иностранных инвестиционных домов: Mizuho Securities - $350; Morgan Stanley - $300, а Goldman Sachs и вовсе $380".

Baidu Inc. - монополист среди поискового сервиса в Китае. Помимо поиска, Baidu располагает огромным количеством сервисов таких как мультимедиа, карты, доставка, стриминговые платформы и так далее. Baidu активно развивает онлайн-технологии, связанные с искусственным интеллектом, а в январе этого года создала совместное предприятие с Geely Auto. Посредством этого предприятия компании планируют разрабатывать и производить интеллектуальные автомобили нового поколения.

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