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20 апреля 2021 года 15:41
Геополитика и инфляция "голосуют" за более активное повышение ставки ЦБ РФ - Райффайзенбанк
Более активное повышение ключевой ставки ЦБ РФ было бы логичной реакцией как на динамику инфляции, так и на "навес" геополитических рисков, особенно усилившихся за последний месяц, отмечается в комментарии Райффайзенбанка. "Мы ожидаем 23 апреля от ЦБ повышения ключевой ставки на 50 б.п. - до 5%. Такое решение было бы логичной реакцией как на динамику инфляции, так и на "навес" геополитических рисков, особенно усилившихся за последний месяц. Напомним, что такой сценарий ужесточения монетарной политики недавно упоминал в качестве одного из трех возможных исходов глава департамента ДКП К. Тремасов", - отмечает аналитик банка Станислав Мурашов. По его оценке, большинство участников рынка процентных свопов ожидают повышения ключевой ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании и еще на 50-75 б.п. до конца года. Такие ожидания сформировались в конце марта, после ужесточения риторики Дж. Байдена и увеличения риск-премии в рубле, и они не изменились даже после объявления относительно мягких санкций США на госдолг. "Повышение ставки до 5,5-5,75% к концу 2021г пока выглядит для нас, скорее, рисковым, чем базовым сценарием, - подчеркивает эксперт Райффайзенбанка. - В частности, он предполагает смещение ставки в середину или даже ближе к верхней границе нейтрального диапазона (5-6%) ЦБ, как нам кажется, быстрее, чем того требуют экономические и рыночные условия. При этом напомним, что еще недавно регулятор обращал внимание на то, что, несмотря на начавшийся цикл ужесточения, политика в среднем за этот год останется стимулирующей ( т.е. как мы понимаем, ниже 5% в среднем за этот год), тогда как со ставкой 5,5-5,75% к концу года мы рискуем войти в среднем в нейтральную область". Эксперт полагает, что столь существенного повышения ставки до конца года вряд ли потребуется по нескольким причинам. Во-первых, новый раунд санкций, намеки на возможность их дополнительного ужесточения в будущем и геополитическая напряженность фактически мало чем изменили ситуацию с оценкой рисков и, по нашему мнению, уже давно учтены в ценах активов. В частности, премия за жесткие санкции в рубле сформировалась несколько месяцев назад и сейчас остается стабильной, значение 5-летнего российского CDS за последние несколько месяцев также менялось несильно, оставаясь около отметки в 100 пунктов. "Во-вторых, несмотря на то, что инфляция находится на повышенном уровне, она уже показывает признаки замедления и, при прочих равных, будет следовать прогнозной траектории ЦБ. Наконец, регулятор не раз отмечал, что ДКП действует с лагом, и для того, чтобы ощутить ее эффект, требуется 3-6 месяцев. В эту логику и укладывается решение сконцентрировать потенциал ужесточения ДКП в ближайшей перспективе (front-loaded hike), после которого, при прочих равных, должна последовать продолжительная пауза", - считает Мурашов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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