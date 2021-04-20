"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать акции "ММК" с целевой ценой 77 руб. за штуку", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы ожидаем сильных результатов ММК за I кв. 2021г. Неделей ранее "ММК" представила позитивные операционные результаты квартала. Производство чугуна выросло в годовом сравнении на 9,2%, до 2572 тыс. т. Выплавка стали также увеличилось на 9,2%, до 3300 тыс. т. Продажи товарной металлопродукции поднялись на 5,8%, до 2904 тыс. т. Основной вклад внес рост продаж горячего листового проката на 32,2%, до 1428 тыс. т., в то время как продажи премиальной продукции снизились на 11,8%, до 1154 тыс. т.", - отмечает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Эксперт ожидает на фоне производственной динамики и высоких цен на продукцию весомого роста основных показателей компании. Прогноз по квартальной выручке составляет порядка $2400 млн, показатель EBITDA в районе $670 млн. Прибыль ожидается на уровне около $350 млн. "И, конечно, мы будем ждать рекомендаций совета директоров компании по квартальным дивидендам. Наша рекомендация "покупать" для акций "ММК" с целевой ценой в районе 77 руб. за штуку остается в силе", - указывает Калачев.

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