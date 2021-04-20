Более вероятно повышение ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п. на заседании 23 апреля - "Финам"

Более вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 0,5 п.п. по итогам заседания 23 апреля 2021 года, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

Высокие цифры инфляции в марте и ускорение роста цен на более устойчивые ее компоненты (непродовольственные товары и услуги), давление инфляции издержек в России и в мире, признаки быстрого восстановления спроса складываются в пользу продолжения начатой ЦБ в марте нормализации ДКП, отмечает эксперт. В то же время, указывает Беленькая, есть как положительные изменения (замедление инфляции в последнюю неделю, приостановка роста доходностей гособлигаций США), так и новые факторы риска (введенные США санкции на первичный рублевый госдолг, возможность более мягкой бюджетной политики).

"На наш взгляд, сейчас речь может идти о двух сценариях - повышение ставки на 0,25 или на 0,5 п. п., причем второй вариант представляется нам сейчас немного более вероятным (пока мы оцениваем вероятности как 45% и 55% соответственно). Скорее всего, окончательное решение будет приниматься в последний момент в зависимости от новостного фона и реакции финансовых рынков. Пока реакция рынка на введение санкций на приобретение американскими банками на аукционах нового российского госдолга вполне спокойна, что позволяет обойтись стандартным шагом ДКП, однако есть риски новых более жестких санкций до июньского заседания", - пишет аналитик "Финама".

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