Рубль сохраняет сильный фундаментальный потенциал для укрепления - "Альфа-Капитал"

Рубль в целом сохраняет сильный фундаментальный потенциал для укрепления по отношению к доллару, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Если судить по динамике курса рубля, то объявление санкций на российский долг - это лучше, чем неопределенность, этому предшествовавшая. С точки зрения макростатистики, каких-то принципиально новых факторов движения курса рубля за неделю не появилось. Макроэкономические риски остаются низкими, и у рубля сохраняется сильный фундаментальный потенциал для укрепления. Тем не менее, пока новостной фон остается весьма неоднозначным, поэтому очень мало шансов на то, что рубль в ближайшее время начнет устойчиво двигаться в сторону своих фундаментально обоснованных уровней", - отмечает эксперт.

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