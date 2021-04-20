Возможен рост котировок бумаг Северстали до 2000 руб. - "Велес Капитал"

Возможен рост котировок бумаг "Северстали" до уровня в 2000 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Василия Сучкова.

"Северсталь" представила сильные операционные и финансовые результаты за первый квартал 2021 года. Высокие цены на сталь будут поддерживать показатели компании на достойном уровне на протяжении всего текущего года и обеспечат совокупный дивиденд в размере 181 рубля на акцию с доходностью более 10%. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг "Северстали" и не исключаем рост котировок до 2000 рублей под влиянием высокой форвардной дивидендной доходности и благоприятной рыночной конъюнктуры", - пишет эксперт инвесткомпаниии.

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