Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 25084 и ОФЗ 26235 или ОФЗ 26234 - Уралсиб

Минфин может предложить инвесторам для аукционов в среду ОФЗ 25084, а также ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году или ОФЗ 26234 с погашением в 2025 году, говорится в обзоре Уралсиба.

"Хотя Минфин и говорил, что будет проводить аукционы в зависимости от рыночной конъюнктуры и способен их отменять в случае необходимости, мы сейчас не видим причин для такого решения. Тем не менее, вполне возможно, что будет избрана защитная тактика и рынку будет предложен трехлетний бенчмарк ОФЗ 25084, неразмещенный объем которого составляет почти 250 млрд руб. В дополнение Минфин может выбрать ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году (его неразмещенный остаток равен 162 млрд руб.), но только если у него будет уверенность, что госбанки опять будут активно участвовать в размещении. В ином случае может быть предложен выпуск ОФЗ 26234 с погашением в 2025 году", - отмечают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Константин Белов.

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