"Финам" рекомендует держать акции NVIDIA с прогнозной ценой $685

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции NVIDIA Corp. с прогнозной ценой $685 за штуку на 31 января 2022 года, что предполагает потенциал роста на уровне 7,6%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Игорь Додонов отмечает следующие моменты:

- Финансовые результаты NVIDIA за прошлый год были сильными. Компании удалось существенно улучшить все основные финпоказатели благодаря хорошим результатам игрового подразделения и подразделения решений для центров обработки данных.

- Повышение реалистичности компьютерных игр и требований к производительности графических систем будет способствовать сохранению высокого спроса на игровые GPU NVIDIA в будущем. Данную тенденцию должно поддержать и распространение дисплеев с высоким разрешением.

- Ожидается продолжение усиления позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. Неплохие перспективы в долгосрочном плане связаны с расширением применения чипов NVIDIA в автомобильной отрасли.

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, начиная от компьютерных игр и заканчивая облачными услугами и автопилотированием.

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