Идея дня: внимание акциям лоукостеров Spirit Airlines и Southwest Airlines - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции лоукостеров в США - Spirit Airlines и Southwest Airlines Co., полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Госдепартамент США может объявить рекомендацию "не путешествовать" в отношении 80% стран мира из-за ситуации с коронавирусом. Это может привести к тому, что будут расширены ограничения на международные авиарейсы, а также отпугнёт туристов. Восстановление международных авиаперевозок может оказаться долгим. Мы по-прежнему предпочитаем ориентированных на внутренние рейсы лоукостеров США, таких как Spirit Airlines и Southwest Airlines Co." - говорится в комментарии.

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