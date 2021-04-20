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20 апреля 2021 года 10:29
Цена нефти, вероятно, поднимется к $68,4-68,8/барр. во вторник - Sber CIB
Цена нефти марки Brent в течение торговой сессии во вторник, вероятно, поднимется к уровням $68,4-68,8 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рубль во вторник утром немного укрепился и, скорее всего, будет торговаться около 76,2 руб./$1, полагают в инвестбанке. Рынки ждут послания президента России Федеральному Собранию, которое состоится в среду. Также эксперты Sber CIB ожидают стабилизации рынка рублёвого госдолга на достигнутых уровнях во вторник. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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