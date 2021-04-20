Рубль, скорее всего, будет укрепляться во вторник - ПСБ

Курс рубля к доллару, скорее всего, будет укрепляться в течение торговой сессии во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Рубль смог частично отыграть потери понедельника в начале торговой сессии вторника, что привело к отступлению пары доллар/рубль в район 76,1 руб./$1. В ходе торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в национальной валюте. Высокие цены на нефть и начало подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 26 апреля, будут поддерживать спрос на рубль. В результате доллар в ходе торгов может сделать еще один шаг в сторону нижней границы диапазона 75-77,5 руб./$1", - указывает Зварич в комментарии ПСБ.

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