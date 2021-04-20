Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и макростатистика:

- ВТБ и "Ростелеком" проведут "День инвестора", "ФосАгро" представит операционные результаты;

- В 19:00 МСК Росстат опубликует ежемесячные социально-экономические показатели РФ;

- В Германии и некоторых других европейских странах будут опубликованы индексы цен производителей.

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