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20 апреля 2021 года 10:03
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и макростатистика: - ВТБ и "Ростелеком" проведут "День инвестора", "ФосАгро" представит операционные результаты; - В 19:00 МСК Росстат опубликует ежемесячные социально-экономические показатели РФ; - В Германии и некоторых других европейских странах будут опубликованы индексы цен производителей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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20 апреля 2021 года 16:09
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu с целью $267 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $186, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага тестирует локальный уровень поддержки после... читать дальше
.20 апреля 2021 года 15:41
Более активное повышение ключевой ставки ЦБ РФ было бы логичной реакцией как на динамику инфляции, так и на "навес" геополитических рисков, особенно усилившихся за последний месяц, отмечается в комментарии Райффайзенбанка. "Мы ожидаем 23 апреля от ЦБ повышения ключевой ставки на 50 б.п. - до 5%.... читать дальше
.20 апреля 2021 года 15:19
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,3%, стоп-приказ: 550 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага торгуется в рамках... читать дальше
.20 апреля 2021 года 14:34
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать акции "ММК" с целевой ценой 77 руб. за штуку", говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы ожидаем сильных результатов ММК за I кв. 2021г. Неделей ранее "ММК" представила позитивные операционные результаты квартала. Производство чугуна выросло в годовом... читать дальше
.20 апреля 2021 года 14:11
BCS Express 20 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" по цене около 357 руб. с целью 410 руб. за штуку". Потенциальная доходность: 14,8%; горизонт инвестирования: 8 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "При переходе через дивидендную отсечку целевая цена... читать дальше
.20 апреля 2021 года 13:50
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4130-4180 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал небольшую коррекцию. Индикатор RSI... читать дальше
.20 апреля 2021 года 13:36
Более вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 0,5 п.п. по итогам заседания 23 апреля 2021 года, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. Высокие цифры инфляции в марте и ускорение роста цен на более устойчивые ее компоненты (непродовольственные... читать дальше
.20 апреля 2021 года 13:12
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют держать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой на уровне 22423 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Норникель" представил ожидаемо слабые операционные результаты за первый квартал 2021 года на фоне аварии на Норильской... читать дальше
.20 апреля 2021 года 12:47
Рубль в целом сохраняет сильный фундаментальный потенциал для укрепления по отношению к доллару, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Если судить по динамике курса рубля, то объявление санкций на российский долг - это... читать дальше
.20 апреля 2021 года 12:30
Возможен рост котировок бумаг "Северстали" до уровня в 2000 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Василия Сучкова. "Северсталь" представила сильные операционные и финансовые результаты за первый квартал 2021 года. Высокие цены на сталь будут... читать дальше
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