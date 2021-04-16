.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ПСБ рекомендует держать акции Северстали с целью 1823 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 апреля 2021 года 17:43
ПСБ рекомендует держать акции Северстали с целью 1823 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 1823 рублей за штуку, говорится в обзоре. "Мы позитивно оцениваем финансовые и операционные результаты "Северстали" за первый квартал 2021 года. Отмечаем высокую рентабельность компании, увеличение объемов продаж и низкую долговую нагрузку. Дополнительным фактором улучшения показателей считаем завершение ремонтных работ на ключевых направлениях, что позволяет компании наращивать объемы производства и снижать капитальные затраты, - пишет эксперт ПСБ Евгений Рябушкин. - Кроме того, мы отмечаем привлекательный дивидендный профиль и полагаем, что "Северсталь" в перспективе может увеличить дивидендные выплаты - в соответствии с текущей дивидендной политикой если чистый долг/EBITDA будет ниже 0,5х (в настоящее время 0,52х), размер выплаченных дивидендов может превысить 100% FCF. Мы рекомендуем "держать" акции компании, целевой уровень - 1823 рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
16 апреля 2021 года 18:57
Ведущий производитель меди в мире Freeport-McMoRan Inc. может выиграть от выборов в Перу, говорится в комментарии Sber CIB. Эксперты напоминают, что в Перу, стране, занимающей второе место в мире по производству меди, проходят президентские выборы. Во второй тур, который пройдёт в июне, вышел... читать дальше
.16 апреля 2021 года 18:01
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Детского мира" с прогнозной ценой на уровне 162 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Операционные результаты "Детского мира" за первый квартал 2021 года оцениваем как сильные, отмечая рост как за счет увеличения размера среднего чека, так... читать дальше
.16 апреля 2021 года 17:19
Возможно возвращение курса рубля к доллару в диапазон 73-75 руб./$1 на горизонте недели на фоне геополитического затишья, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Санкционные риски временно приостановили своё влияние на рубль, поскольку ожидания... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:53
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Evraz с прогнозной ценой на уровне 5,75 фунта стерлингов за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Evraz принял решение о выплате промежуточных дивидендов и раскрыл дополнительную информацию относительно планов по... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:24
Акции "МТС" могут выглядеть лучше рынка на горизонте ближайших месяцев, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Рекомендованные Советом директоров "МТС" дивиденды за 2020 год оказались выше ожиданий (26,51 рубля на одну обыкновенную акцию). Исходя из практики предыдущих лет, они... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:02
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб. за штуку на конец 2022 года с расчетом на рост прибыли на фоне выхода энергорынка из кризиса и увеличения доходов от техприсоединений с 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании. Потенциал роста... читать дальше
.16 апреля 2021 года 15:42
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Ростелекома", "М.Видео" и "ММК" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "20 апреля "Ростелеком" презентует "Стратегию 2021-2025", также на следующей неделе Совет директоров компании рассмотрит вопрос о дивидендной... читать дальше
.16 апреля 2021 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $89 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $78, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Инвестиционный банк предоставит отчётность за... читать дальше
.16 апреля 2021 года 15:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целью 127,2 руб. за штуку и позитивно оценивает перспективы компании в 2021г, говорится в комментарии инвесткомпании. ""АЛРОСА" представила сильные операционные результаты за I кв. 2021г. Мы полагаем, что рекордные продажи и... читать дальше
.16 апреля 2021 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 320 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 270 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики "Финама" отмечают, что на российский... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.