"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Evraz

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Evraz с прогнозной ценой на уровне 5,75 фунта стерлингов за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Evraz принял решение о выплате промежуточных дивидендов и раскрыл дополнительную информацию относительно планов по выделению угольных активов. Мы считаем, что покупка акций компании оправдана в случае желания принять участие в spin-off угольного бизнеса. С точки зрения долговой нагрузки, дивидендной политики, оценки по мультипликаторам и т.д., другие российские металлурги обладают большей фундаментальной привлекательностью. Мы сохраняем рекомендацию "держать" для бумаг Evraz с прогнозной ценой на уровне 5,75 фунта стерлингов", - отмечает аналитик Василий Сучков.

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