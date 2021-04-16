"Финам" рекомендует покупать акции "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб. за штуку на конец 2022 года с расчетом на рост прибыли на фоне выхода энергорынка из кризиса и увеличения доходов от техприсоединений с 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Потенциал роста от текущего уровня оценивается экспертами в 28%.

Руководитель отдела анализа акций Наталия Малых отмечает следующие позитивные для покупки бумаг факторы:

- Восстановление энергорынка даст компании операционный леверидж и позволит восстановить показатели рентабельности и прибыли. Энергопотребление в ЕЭС России повысилось в 1К21 на 5,1% г/г.

- "ФСК ЕЭС" - дивидендная "фишка" со средней доходностью 8,4%. "Прогресс по норме выплат мы считаем вопросом времени, и это является значимым резервом для переоценки капитализации в долгосрочном плане. По итогам 2020 года дивиденд может составить 0,0146 руб. с доходностью 7%, но мы не исключаем решения о выплате промежуточного дивиденда за 1К21 на фоне улучшения показателей", - пишет Малых.

- Выручка от техприсоединений в 2021 году, согласно финансовому плану, останется на низком уровне, но в 2022 году может вырасти в 4 раза - до 15 млрд руб. по РСБУ.

"ФСК ЕЭС" - оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети, самая прибыльная "дочка" "Россетей".

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