Акции Ростелекома, М.Видео и ММК будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Ростелекома", "М.Видео" и "ММК" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"20 апреля "Ростелеком" презентует "Стратегию 2021-2025", также на следующей неделе Совет директоров компании рассмотрит вопрос о дивидендной политике, отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. "На "Дне инвестора" важны будут перспективы развития компании, прогнозы менеджмента, планы по отдельным направлениям. Ориентиры по Capex могут быть полезны для получения более ясной картины по дивидендам в привязке к FCF, - указывает он. - Относительно дивидендной политики сложно сказать, будут ли изменения и в какую сторону. На текущий момент компания направляет на дивиденды 75% от FCF, но не менее 5 рублей на акцию. В последние годы выплачивается 5 рублей на акцию. При появлении каких-либо изменений волатильность может вырасти".

"Техническая картина в обыкновенных акциях "Ростелекома" преимущественно нейтральная. С середины марта бумаги консолидируются в боковике. Более долгосрочный растущий тренд от минимумов 2020 года остается актуальным. Направленного движения можно ожидать с пробоем 106 рублей вниз и 109 рублей вверх", - пишет аналитик.

"М.Видео" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 года 22 апреля, отмечает эксперт BCS Express. "Самое важное в отчете - темпы роста выручки. При этом в III-IV кварталах 2020 года темпы роста были вблизи максимальных уровней, поэтому возможно некоторое замедление. Отчет может стать драйвером для роста котировок бумаги. Акции так и не восстановились после новостей о SPO, хотя увеличение ликвидности и free-float при прочих равных должно позитивно отразиться на капитализации компании", - полагает Пучкарев.

Также он отмечает, что, с технической точки зрения, бумаги "М.Видео" опустились в зону поддержки 690-710 рублей. "По стохастику можно отметить "бычью" дивергенцию, RSI не дает однозначных сигналов. Публикация позитивного отчета могла бы стать хорошим драйвером для отскока. С учетом ожидаемой высокой дивидендной доходности и потенциала роста бизнеса разворот нисходящей тенденции был бы оправдан", - пишет аналитик.

Публикация финансового отчета "ММК" по МСФО за I квартал 2021 года ожидается 21 апреля, отмечает Пучкарев. "Операционные результаты оказались нейтральными - снижение продаж компенсируется высокими ценами реализации. Финансовые показатели ожидаются сильными на фоне выраженного роста цен на стальную продукцию. В отчете стоит обратить внимание на рентабельность EBITDA, свободный денежный поток. В отличие от "Северстали" или "НЛМК" у "ММК" более низкая степень вертикальной интеграции, из-за чего рост цен на металлургическое сырье может оказать давление на финансовые результаты", - указывает эксперт BCS Express.

II квартал 2021 года, по мнению Пучкарева, может стать для Группы еще более удачным. Фактор роста объемов продаж может поддержать финансовые метрики "ММК" на фоне активизации спроса строительной отрасли.

"Техническая картина в акциях "ММК" вызывает настороженность. Котировки сильно перегреты после внушительного роста со второй половины марта. Вход в бумагу по текущим уровням сопряжен с повышенными рисками коррекционного отката несмотря на то, что подъем бумаг оправдан с фундаментальной точки зрения", - предупреждает аналитик инвесткомпании.

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