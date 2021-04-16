"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $89 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $78, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Инвестиционный банк предоставит отчётность за первый квартал 2021 года в пятницу. Судя по отчётности банков, предоставленной ранее, Morgan Stanley может отчитаться намного лучше текущих прогнозов. Сильного роста стоит ждать по чистой прибыли на фоне переоценки резервов", - отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения, бумага торгуется в рамках восходящего канала. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $89. При покупке на объем 25% риск на портфель составит 0,85 %", - указывают эксперты инвесткомпании.

Morgan Stanley - американский финансовый конгломерат. Основными направлениями его деятельности являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.

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