Фундаментальные преимущества рубля остаются в силе - Газпромбанк

Фундаментальные преимущества рубля остаются в силе, иностранные инвесторы считают его текущие уровни привлекательными для покупки, отмечается в аналитическом материале Газпромбанка.

"США ввели новый пакет санкций в отношении РФ, часть которых касается возможности американских инвесторов вкладывать средства в новый рублевый госдолг на первичном рынке. Ограничений на вторичный рынок текущий пакет не предполагает. Российский валютный и долговой рынки, показавшие значительное падение до введения санкций, отыграли большую часть потерь после их анонсирования. Худший сценарий не реализовался. Выбытие геополитической премии может привести к дальнейшей положительной ценовой коррекции на рынке валюты и долга", - отмечают аналитики инвестбанка Андрей Кулаков, Сергей Коныгин и Владимир Пантюшин.

После введения ограничений на рублевый госдолг Минфин и ЦБ опубликовали пресс-релизы, из которых следует, что финансовая система РФ подготовлена к подобному сценарию, подчеркивают они.

"Укрепление рубля, последовавшее за публикацией Директивы, означает, что иностранные инвесторы рассматривают текущие уровни рубля привлекательными для покупки, - указывают эксперты Газпромбанка. - Как мы писали ранее, фундаментальные преимущества национальной валюты остаются в силе".

Также Кулаков, Коныгин и Пантюшин подчеркивают, что выход ЦБ на валютный рынок не рассматривается в текущем сценарии: в конце марта 2020г ЦБ РФ начал проводить упреждающие продажи валюты для стабилизации валютного рынка. В тот момент вмененная волатильность в рубле подскочила до 35%. На текущей неделе этот показатель колеблется в диапазоне 13- 14%, что значительно ниже кризисных уровней весны прошлого года.

"Выбранный механизм ограничений на госдолг выглядит наиболее мягким из возможных, так как не ограничивает возможность иностранных инвесторов покупать новые выпуски на вторичном рынке, а лишь ограничивает их участие в первичных аукционах, - пишут аналитики инвестбанка. - Появившаяся определенность в отношении геополитического фактора может привести к повышательной коррекции как на валютном, так и на долговом рынке".

Эксперты подтверждают свой тезис о том, что краткосрочно наблюдаемое снижение геополитической премии может быть позитивно для длинных выпусков ОФЗ. Однако по мере того, как новость будет отыграна, внимание рынка вновь переключится на фундаментальные факторы. В случае, если рост базовых ставок продолжится, негативное воздействие на ОФЗ, вероятно, вернется.

"Обратим внимание, что 15 апреля неоднократно прозвучали заявления о возможности расширить меры в отношении ограничений на госдолг, так что нельзя исключать, что на среднесрочном горизонте риск усиления санкций может вновь вернуться на радары инвесторов", - заключают Кулаков, Коныгин и Пантюшин.

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