"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 320 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 270 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики "Финама" отмечают, что на российский рынок обрушилось большое количество негатива со стороны запада, и это сильно повлияло как на стоимость ОФЗ, так и на курс рубля и котировки акций. На текущий момент большинство страхов уже заложены в рынок, и тем не менее риск все еще присутствует. В таких условиях акции Сбербанка, по их мнению, показывают неплохую устойчивость. К тому же, в середине мая состоится дивидендная отсечка, с доходностью чуть выше 6,5% к текущему уровню котировок.

"С точки зрения теханализа бумага двигается в рамках растущего тренда и сейчас находится на локальном уровне поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 320 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 270 руб., риск на портфель составит 0.48%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,65", - указывают эксперты инвесткомпании.

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