Ухудшение геополитической ситуации может резко вернуть курс к 76 руб./$1 и выше - Банк "Санкт-Петербург"

Геополитическая ситуация остается основным фактором для российского рынка, и ее ухудшение может резко вернуть курс к 76 руб./$1 и выше, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"15 апреля были объявлены антироссийские санкции со стороны США за вмешательство в выборы и кибератаки, - напоминают эксперты банка. - Так, с 14 июня американским финансовым институтам запрещается покупка российских суверенных облигаций на первичном рынке. Помимо этого, вводятся также ограничения на 32 юридических и физических лиц, связанных с действиями против США. Введенные санкции можно охарактеризовать как довольно мягкие, так как они не ограничивают действия нерезидентов на вторичном рынке и со старыми выпусками. Более того, во многом цены на российские активы уже включали в себя санкции против госдолга, и снижение неопределенности стало позитивным для рынка".

Курс доллар/рубль в результате уже опустился к 75,5 руб./$1, тогда как другие валюты EM в пятницу двигаются разнонаправленно. Последние заявления Джо Байдена о том, что настало время для деэскалации российско-американских отношений, по мнению аналитиков, поддерживают позитив на рынке.

"Однако пока говорить о полном уходе санкционной премии не приходится, геополитика продолжает оставаться основным фактором для российского рынка. Сейчас в центре внимания будет находиться развитие ситуации в Украине, и новости оттуда во многом определят движение российских активов в ближайшее время. Мы ожидаем постепенного возврата рубля к 74-75 руб./$1, но ухудшение ситуации может резко вернуть курс к 76 руб./$1 и выше", - указывают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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