"Атон" позитивно оценивает перспективы акций "ГК ПИК", представившей сильные операционные результаты за 1К21, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Компания опубликовала сильные результаты на фоне существенного роста средних цен на жилье и очень близкие к нашим первоначальным ожиданиям. В 1К21 общий объем реализации недвижимости с учетом показателей бизнес-направления fee-development увеличился на 6,6% г/г до 518 тыс. кв. м, в стоимостном выражении - на 32% до 86 млрд руб. Общие денежные поступления за 1К21 выросли на 31% г/г до 106 млрд руб. Общий объем реализации недвижимости в Москве подскочил на 24,5% г/г в 1К21 до 295 тыс. кв. м, а в стоимостном выражении увеличился на 47,8% до 59 млрд руб. Доля ипотечных сделок в общих продажах достигла 77% в 1К21. Совокупные денежные поступления увеличились на 31.3% до 106 млрд руб. Компания вывела в продажу четыре новых проекта в 1К21, что много по сравнению с тремя проектами, выведенными в продажу в 1К20. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на бумагу", - пишут аналитики "Атона".

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