Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $67-68/барр. в пятницу - ПСБ

Цена нефти марки Brent, скорее всего, останется в диапазоне $67-68 за баррель в течение торговой сессии в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent продолжила рост, достигнув уровней месячной давности - выше $67 за баррель. Помимо поддержки в виде отраслевых отчетов импульс к росту добавила статистика по Китаю: ВВП в первом квартале текущего года вырос на 18,3%. Однако эти данные - следствие низкой базы, год назад в этот период Китай переживал эпидемию коронавируса. Очевидно, что темпы роста экономики в следующих кварталах будут похуже, - пишет Крылова в комментарии ПСБ. - Мы продолжаем оценивать текущий рост котировок нефти как избыточный и ждем разворота к более фундаментально оправданным значениям после исчерпания позитивных настроений инвесторов. В пятницу ждем удержания котировок нефти марки Brent в зоне $67-68 за баррель".

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