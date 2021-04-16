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16 апреля 2021 года 12:10
Citigroup может стать бенефициаром восстановления мировой экономики - "Финам"
Аналитики "Финама" считают, что Citigroup может стать бенефициаром восстановления мировой экономики, и подтверждают рекомендацию "покупать" для акций компании с целью $82,7 на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Американский финансовый конгломерат Citigroup Inc. представил финансовые результаты за I кв. 2021г Чистая прибыль в январе-марте подскочила более чем в три раза в годовом выражении до рекордных $7,94 млрд, или $3,62 на акцию, и уверенно превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне $2,60 на бумагу, отмечается в комментарии "Финама". В отчетном периоде Citigroup направил $1,1 млрд на выплату дивидендов. Кроме того, банк возобновил реализацию программы buyback, выкупив 23 млн собственных акций на $1,6 млрд. "Опубликованную отчетность Citigroup мы оцениваем в целом позитивно, - пишет аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. - Негативные последствия пандемии коронавируса продолжают оказывать давление на выручку кредитора, в то же время, благодаря роспуску резервов на возможные потери по займам, прибыль резко выросла и установила рекорд. Текущее финансовое положение банка не внушает опасений. Коэффициент достаточности капитала CET1 на уровне 11,7% находится существенно выше регуляторного минимума в 10%, а коэффициент покрытия ликвидности (LCR) составляет существенные 115%. При этом мы рассчитываем, что сильный бренд, эффективная бизнес-модель с широким международным охватом, лидерство в сегменте кредитных карт позволят Citigroup стать бенефициаром восстановления мировой экономики после прошлогоднего спада, сохранить и упрочить свои позиции в отрасли, особенно в потребительском секторе". Также Додонов отмечает, что Citigroup объявил о реорганизации своего подразделения по работе с розничными клиентами, что должно позволить ему увеличить целевые инвестиции в те направления бизнеса, в которых конкурентные преимущества и возможности банка наиболее масштабны. В частности, в Азии и регионе EMEA Citigroup сфокусирует розничный бизнес в четырех глобальных центрах по управлению частным капиталом - Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ. При этом банк будет постепенно выходить из розничного бизнеса 13 стран этих регионов, включая Россию, Китай, Индию. Эксперты "Финама" подтверждают целевую цену акций Citigroup на горизонте 12 мес. на уровне $82,7, что предполагает потенциал роста на 14% от текущего ценового уровня, и рекомендацию "Покупать" для них. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CITIGROUP-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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