Возможно укрепление рубля до 74-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление отечественной валюты до уровней 74-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Утренний рост российской валюты в пятницу подтверждает тезис, что рынок охотнее будет играть в сценарий роста рубля, особенно на фоне введения временного запрета на полеты в Турцию/Танзанию, способствующего некоторому снижению спроса на валюту. Краткосрочно санкционная премия в рубле может продолжить снижаться, допуская его движение к 74-75 руб./$1, хотя более значительный рост рубля потребует качественного улучшения потоков от нерезидентов по хеджированию своих позиций в ОФЗ", - отмечает эксперт.

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