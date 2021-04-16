Идея дня: инвесторам стоит взять паузу в покупках акций банков - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит стоит взять паузу в покупках акций банков в ближайшие месяцы и дождаться большей ясности в отношении перспектив массовой вакцинации в мире, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 5-недельного минимума, потому что рост числа заболеваний в некоторых регионах и проблемы с вакцинами омрачают перспективы восстановления мировой экономики. Инвесторы сосредоточены на негативе в отношении традиционного бизнеса банков, а не на позитиве, связанного с доходами от операций на рынках капитала. Возможно, стоит взять паузу с новыми покупками акций банков в ближайшие месяцы. Стоит дождаться большей ясности в отношении вакцин Johnson&Johnson и AstraZeneca и перспектив массовой вакцинации населения в ключевых странах мира", - отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

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