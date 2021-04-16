Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3600-3620 пунктам в пятницу - "Алго Капитал"

Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровням 3600-3620 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

Ближайшими поддержками для индекса выступят уровни 3570, 3550 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 3600, 3620 пунктов, указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Также эксперт отмечает, что во второй половине дня в Европе и в США состоится выход большого количества значимых статистических показателей, которые с большой долей вероятности будут иметь смешанный характер. Косвенное влияние на ход торгов в России, по его мнению, способна оказать публикация мартовских данных по количеству закладок новых домов и выданных разрешений на строительство в США (15:30 МСК). Кроме того, в 17:00 МСК станет известно финальное апрельское значение индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета.

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