Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и европейская инфляционная статистика:

- "Северсталь" опубликует финансовые и операционные показатели;

- "АЛРОСА" и X5 Retail Group выпустят операционную отчётность;

- В Европе ожидаются данные за март по инфляции в странах еврозоны.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.