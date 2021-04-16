Котировки нефти обладают потенциалом роста в краткосрочной перспективе - BCS Express

Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом роста в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам четверга закрыли торги вблизи отметки $67 за баррель. Техническая картина указывает на потенциал дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. При благоприятном фоне на следующей неделе мы можем увидеть попытку преодоления круглой отметки $70 за баррель. Дальнейшая динамика может зависеть от косвенных индикаторов спроса. Сомнения в том, что рост потребления сможет компенсировать увеличение добычи ОПЕК+, могут привести к новой волне снижения. Первой целью коррекции тогда будет отметка $60", - пишет аналитик инвесткомпании.

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