Возможно укрепление рубля к 75 руб./$1 в пятницу - "Алор Брокер"

Возможно укрепление курса рубля к доллару ближе к уровню 75 руб./$1 в пятницу, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль в паре с долларом торгуется в пятницу утром на поддержке 76 руб./$1. Не исключен ее пробой с уходом в район 75 руб./$1, однако особого оптимизма относительно российской валюты мы не испытываем. Снижение положительного сальдо торгового баланса вкупе с продолжающимися покупками долларов и евро в Фонд национального благосостояния неизбежно вызовут ослабление рубля", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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