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16 апреля 2021 года 09:23
Возможно укрепление рубля к 75 руб./$1 в пятницу - "Алор Брокер"
Возможно укрепление курса рубля к доллару ближе к уровню 75 руб./$1 в пятницу, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Рубль в паре с долларом торгуется в пятницу утром на поддержке 76 руб./$1. Не исключен ее пробой с уходом в район 75 руб./$1, однако особого оптимизма относительно российской валюты мы не испытываем. Снижение положительного сальдо торгового баланса вкупе с продолжающимися покупками долларов и евро в Фонд национального благосостояния неизбежно вызовут ослабление рубля", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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