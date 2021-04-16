Акции золотодобытчиков интересны для спекулятивных покупок - BCS Express

Акции золотодобытчиков интересны для спекулятивных покупок в настоящее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По золоту складывается достаточно интересная картина. В случае преодоления области $1765-1770 за тройскую унцию откроется дорога для продолжения роста в сторону $1815-1830. При таком раскладе спекулятивно могут быть интересны акции золотодобытчиков (не на длинную перспективу)", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Карпунин обращает внимание, что в четверг котировки бумаг "Полюса" (+1,8%) и Polymetal (+3,1%) выглядели сильнее рынка на фоне слабого рубля и возобновления подъема цен на золото (+1,5%), которые выросли в ответ на падение доходностей по гособлигациям США.

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