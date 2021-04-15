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15 апреля 2021 года 19:09

Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире, ожидаемые в пятницу, 16 апреля.

Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- ВВП Китая в I кв. 2021г (05:00 мск);

- промышленное производство, розничные продажи Китая в марте (05:00 мск);

- пресс-конференция Национального бюро статистики Китая (05:00 мск);

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте (12:00 мск);

- заседание Еврогруппы;

- число разрешений на строительство и количество начатых строительств домов в США в марте (15:30 мск);

- предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле (17:00 мск);

- операционные результаты "АЛРОСы", X5 Retail Group за 1-й кв 2021г;

- финансовые результаты "Северстали" и "Самолета" за 1-й квартал 2021г;

квартальные результаты Morgan Stanley.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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