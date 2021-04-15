Золото может протестировать уровень $1800 за унцию в ближайшее время - "Фридом Финанс"

Золото может протестировать уровень $1800 за тройскую унцию в ближайшее время, говорится в комментарии"Фридом Финанс".

"Цена серебра выросла к 15 апреля до максимума за более чем две недели ($25,7 за тройскую унцию) на фоне ослабления индекса доллара и позитивных глобальных экономических данных, которые поддерживают спрос на промышленные, в том числе драгоценные металлы. Цена золота находится вблизи пиков с начала марта, более $1750 за тройскую унцию. В США доходность 10-летних казначейских облигаций отошла от недавнего максимума 1,776% и консолидируется вблизи 1,6%, что благоприятно для котировок драгметаллов", - отмечает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк.

Котировки серебра получают поддержку от лучших, чем ожидалось, данных по мировой экономике, подчеркивает аналитик. Составной PMI Еврозоны от Markit был пересмотрен в сторону повышения до 53,2 п. с ранее опубликованных 52,5 п., кроме того, индекс опережающих индикаторов Японии в феврале вырос на 1,2 п. до более чем двухлетнего максимума, 99,7 п.

По мнению эксперта, драгоценные металлы получили поддержку в связи с комментариями президента ФРС Чикаго Эванса, который сказал, что "денежно-кредитная политика должна будет оставаться адаптивной в течение некоторого периода времени, чтобы обеспечить достижение обновленных целей экономической политики". Однако рост цен на драгоценные металлы был ограничен заявлением члена ЕЦБ К. Кнота, который сообщил, что если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозом, начиная с третьего квартала и далее регулятор может начать постепенно отказываться от программы выкупа активов в связи с пандемией (PEPP) и прекратить их, как и предполагалось в марте 2022г.

"Возобновившаяся озабоченность по поводу третей волны пандемии COVID-19, вероятно, также поддержит цены на серебро и золото из-за того, что провоцирует долгосрочную "голубиную политику" центральных банков. Серебро даже в случае локального снижения может найти сильную базу поддержки в районе $24,07 и $23,20 за тройскую унцию, однако сильный уровень сопротивления виден в районе $26-$26,9. Золото в случае локальной коррекции может опуститься до $1680 за унцию, но вероятно попытается тестировать уровень $1800 в ближайшее время", -прогнозирует Миронюк.

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