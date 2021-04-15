Sber CIB рекомендует покупать палладий с целью $2800/унц

Аналитики Sber CIB рекомендуют покупать палладий с целью $2800 за тройскую унцию и стоп-приказом на уровне $2680, а также платину с целью $1200 за тройскую унцию, говорится в комментарии инвестбанка.

Среди факторов роста котировок металлов эксперты Sber CIB указывают следующие:

- Один из ключевых трендов этого года - восстановление производства легковых и грузовых автомобилей, которое увеличит спрос на металлы;

- Металлы платиновой группы стали активнее применяться в производстве автомобилей после ужесточения экологических требований к выбросам к Китае и Евросоюзе. Спрос на палладий для производства автокатализаторов в 2021 году вырастет на 10-15%, а потребление платины увеличится на 20-25%;

- Полное восстановление производства на двух подтопленных рудниках "Норникеля", на который приходится 40% производства палладия в мире, ожидается в июне текущего года. Из-за этого дефицит палладия, вероятнее всего, сохранится во втором квартале и будет способствовать повышению цен.

Аналитики инвестбанка при этом предупреждают о возможном риске:

- Ожидаемый во втором полугодии рост процентных ставок во многих странах будет давить на котировки платины. Доходности госбумаг развитых стран могут вырасти и привлечь инвесторов, имеющих позиции на рынке драгметаллов, которые считаются конкурирующим защитным активом.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.