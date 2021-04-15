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15 апреля 2021 года 17:20
Цена акций Goldman Sachs сохраняет потенциал роста на горизонте года - "Фридом Финанс"
Котировки акций Goldman Sachs Group сохраняют незначительный потенциал роста на горизонте года, прогнозная цена базового сценария - $371 за штуку, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков. "В рамках базового сценария целевая цена на котировки акций Goldman Sachs Group в течение года составляет $371, и на данный момент эти бумаги сохраняют незначительный потенциал роста на горизонте года. В "медвежьем" сценарии цена на акции может опуститься до $317, при "бычьем" - вырасти до $415. Мы считаем, что бумаги стоит покупать", - пишет эксперт инвесткомпании. Сурков отмечает, что на фоне многих других финансовых организаций, имеющих высокую значимость для глобальной банковской системы, Goldman Sachs Group продолжает выглядеть более выигрышно. Два его преимущества - незначительный кредитный портфель (9,3% от общих активов), который позволяет снизить зависимость от низких процентных ставок, а также гораздо более высокий акционерный капитал, чем у многих крупнейших банков США (норматив CET1 - 14,3%). Главным риском при этом, указывает аналитик "Фридом Финанс", продолжает оставаться повышенная активность на рынках капитала, которая позволила банку продемонстрировать очень сильные финансовые результаты. "Но мы считаем, что со временем она спадет. Как следствие, приток ликвидности снизится, что негативно отразится на финансовых показателях", - пишет он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-GOLDMAN/SACHS-АКЦИИ-ПРОГНОЗ-2
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