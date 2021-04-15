Бумаги "РусАгро" по-прежнему интересны для покупки - "Велес Капитал"

Бумаги "РусАгро" по-прежнему представляют интерес для покупки, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки бумаг "РусАгро" упали после закрытия в среду реестра по дивидендам за 2020 год. С технической точки зрения, расписки для покупателей при этом все еще смотрятся достаточно интересно: котировки активно восстанавливают внутридневные потери и стремятся к закрытию "гэпа", для чего им потребуется достигнуть 916,4 руб. (цель краткосрочного роста). Рассчитывать на развитие повышения стоит при закреплении выше 930 руб., в то время как среднесрочная поддержка расположена у 875 руб." - отмечает Кожухова в комментарии.

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