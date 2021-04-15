Цена нефти к середине года, скорее всего, превысит отметку $70/барр. - Julius Baer

Цена нефти к середине года, скорее всего, превысит отметку $70 за баррель, отмечается в комментарии главного экономиста и руководителя исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера.

"Признаки высокого спроса на нефть способствовали росту уверенности на нефтяном рынке и подняли цены почти на 5%. Официальная еженедельная статистика рынка нефти США, опубликованная вчера, показывает признаки сильного восстановления на различных направлениях. Загруженность нефтехранилищ продолжает снижаться и возвращается на средний пятилетний уровень. Использование бензина и интенсивность дорожного движения вернулись на докризисный уровень. При нынешних темпах восстановления использование авиатоплива быстро сокращает разрыв и может вернуться на докризисный уровень уже в 2022 году, раньше, чем ожидалось", - отмечает Рюкер.

Эксперт напоминает, что на Соединенные Штаты приходится львиная доля мирового спроса на нефть. Текущие тенденции подтверждают тезис о скачке активности в сфере отдыха и путешествий, который быстро истощит запасы нефти. На фоне такого роста спроса Рюкер считает, что цены на нефть к середине года превысят отметку в $70 за баррель.

По мнению эксперта, Julius Baer итоге дефицит предложения будет восполнен за счет сланцевой нефти, стран ОПЕК+ и возвращения на рынок экспорта из Ирана, поскольку санкции либо ослабнут, либо их обойдут. На сегодняшний день предложение нефти ограничено не структурно, а искусственно и политически. Как следствие, восстановление рынка нефти будет цикличным и, скорее всего, достигнет пика к середине года.

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