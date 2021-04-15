"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Exxon Mobil с целью $62,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целью $62,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $53, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага с технической точки зрения движется в рамках растущего тренда, - указывают аналитики "Финама". - Локально была в боковом движении и, оттолкнувшись от поддержки на уровне $54,8, продолжает движение в сторону роста. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $62,5. В случае пробития сопротивления на уровне $63, котировки могут начать движение в сторону $70, при условии положительного фундаментального фона. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $53, риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,2".

Нефтяные котировки демонстрируют положительную динамику в связи с резким уменьшением запасов черного золота, что, по мнению аналитиков, говорит о продолжении восстановления экономики. "Акции Exxon Mobil сильно зависят от нефтяных цен. По мере улучшения ситуации с коронавирусом будет увеличиваться спрос на нефть, тем самым толкая котировки нефти и нефтяных компаний наверх. Помимо прочего, Exxon Mobil отличается высокой дивидендной доходностью - чуть более 6% годовых при текущем уровне котировок", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Exxon Mobil Corporation - крупнейшая нефтегазовая компания США.

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