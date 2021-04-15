Налоговый период вряд ли сможет оказать заметную поддержку рублю - Банк "Санкт-Петербург"

Начинающийся налоговый период вряд ли сможет оказать заметную поддержку рублю, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Если в среду российский рынок еще отыгрывал позитив от телефонного разговора Дж. Байдена и В. Путина, то появление в четверг утром публикаций о том, что уже в четверг США могут объявить санкции против РФ, включая ограничения на госдолг, вернули котировки к уровням понедельника. На открытии торгов курс доллара подскочил до 77,5 руб./$1, но сейчас торгуется уже около отметки 76,8 руб./$1. Мы все еще достаточно позитивно смотрим на перспективы деэскалации конфликта в Украине, но, тем не менее, неопределенность и связанные с ней риски остаются высокими. Поэтому мы ждем сохранения волатильности в рубле, с акцентом на ослабление, учитывая сохраняющееся давление. Начинающийся налоговый период вряд ли сможет оказать выраженную поддержку рублю", - пишут аналитики банка.

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