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15 апреля 2021 года 14:08
Цена золота может упасть ниже $1700 за унцию в течение 12 месяцев - Julius Baer
Цена золота может упасть ниже $1700 за тройскую унцию в течение 12 месяцев, отмечается в комментарии главы отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке. "Рост мировой экономики и инфляция возвращаются. Как сообщалось ранее на этой неделе, и потребительские, и производственные цены в США росли быстрее, чем ожидалось. Цены на золото и серебро сначала подскочили на этих новостях, но впоследствии не смогли продолжить рост и задержались в районе $1740 и $25 за унцию, соответственно", - отмечает Менке. Эксперт банка в ближайшие пару месяцев ожидает еще более высоких показателей инфляции, но не считает, что есть необходимость беспокоиться или выходить на рынки золота и серебра, несмотря на репутацию этих металлов в качестве инфляционного хеджа. На это есть, по его мнению, следующие причины: во-первых, рост инфляции является временным, вполне ожидаемым и понятным. Во-вторых, эта инфляция отражает не скачок сегодняшних цен, а их занижение годом ранее, когда введенные повсеместно меры ограничения вызвали остановку экономической активности. По мнению Менке, мы наблюдаем "хорошую" инфляцию, являющуюся результатом восстановления экономической активности. "Только "плохая" инфляция, т.е. потеря доверия к мировым валютам (прежде всего, к доллару США), а также большая степень инфляционной неопределенности могут способствовать росту золота и серебра, - уверен Менке. - Мы считаем, что этого не произойдет, даже несмотря на то, что мы прогнозируем некоторое ослабление доллара США. Этого ослабления, однако, будет недостаточно, чтобы цены на золото и серебро повысились. Оно должно быть компенсировано дальнейшим затуханием спроса на защитные активы на фоне восстановления глобального роста, за чем последует снижение цен на эти металлы". Эксперт Julius Baer полагает, что в течение следующих двенадцати месяцев цены на золото упадут ниже $1700 за унцию. Что касается цен на серебро, то они снизятся еще больше, так как сейчас торгуются на несколько завышенных уровнях. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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